Ascolti tv i dati del 16 settembre 2025
Bene la replica della serie Rai. Nella serata di ieri, martedì 16 settembre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha coinvolto 2.475.000 spettatori pari al 16.4% di share. Poi, in onda su Canale5 Io Canto Family ha ottenuto 2.016.000 spettatori con uno share del 15.2%. Su Rai2 Freeze – Chi Sta Fermo Vince! si ferma a 719.000 spettatori pari al 4.9%. Su Italia1 Shark – Il primo squalo registra 907.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Old Man & the Gun segna 596.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 549.000 spettatori (4.5%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1. 🔗 Leggi su 361magazine.com
