Ascolti TV 17 Settembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 17 settembre 2025. La serata televisiva del 17 Settembre 2025 ha proposto un mix di sport, fiction, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su La ragazza del mare, mentre Canale 5 ha risposto con Buongiorno, Mamma!, Italia 1 ha offerto The Transporter, Rete 4 e La7 hanno proposto rispettivamente approfondimento e talk, TV8 ha trasmesso in chiaro Liverpool – Atletico Madrid, partita valida per la prima giornata di Champions League 20252026. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 17 Settembre 2025: i dati Auditel della prima serata