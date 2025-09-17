Ascolti TV 16 settembre chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna e com'è andato Io Canto Family
Gli ascolti tv di martedì 16 settembre 2025 hanno visto nuovamente Stefano De Martino con il suo Affari Tuoi su Rai1 contro Gerry Scotti e La ruota della fortuna nell'access prime time su Canale 5. Meno avvincente nella prima serata il faccia a faccia tra Io Canto Family condotto da Michelle Hunziker e le repliche di Montalbano sulla rete ammiraglia. Interessante anche l'esordio di Freeze su Rai 2. Vediamo nel dettaglio tutti i dati dell'Auditel. 🔗 Leggi su Fanpage.it
