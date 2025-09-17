ASCOLTI TV 16 SETTEMBRE 2025 | IO CANTO FAMILY MONTALBANO TORNA FLORIS DEBUTTA FREEZE
ASCOLTI TV 16 SETTEMBRE 2025 • MARTEDI •. Gli ascolti tv martedì 16 settembre 2025 con la prima puntata di Io Canto Family, il debutto di X Factor, Freeze e il ritorno di DiMartedì su La7. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x + x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 + Economia – x + x La Volta Buona – x + x + x Il Paradiso delle Signore – x Tg1 – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Reazione a Catena – x Reazione a Catena – x Tg1 – x Affari Tuoi – x Il Commissario Montalbano 9 – x TC – x G – x O – x Il Commissario Montalbano 9 – x Porta a Porta – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 – x Mattino 5 – x Forum – x Tg5 – x Beautiful – x Forbidden Fruit – x La Forza di Una Donna – x Dentro La Notizia – x + x Dentro La Notizia Saluti – x Avanti un Altro! – x Avanti un Altro! – x Tg5 – x La Ruota della Fortuna – x Io Canto Family – x TC – x G – x O – x Io Canto Family – x X-Style + Tg5 – x + x THIS IS ME: PARATA DI STELLE PER LORELLA CUCCARINI E LA FESTA DEI 40 ANNI DI CARRIERA I Puffi + Winx Club – x + x Heartland – x Tg2 – x Radio2 Social Club – x Tg2 Italia Europa – x Tg Sport – x La Nave dei Sogni: Los Angeles – x Tg2 – x Mondiali di Atletica – x Pallavolo: Italia-Belgio – x 70×70 – x S. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: ascolti - settembre
Ascolti tv venerdì 1 agosto: Vanina, Il diritto di contare, Settembre
Ascolti TV 1 Settembre 2025: i dati Auditel della prima serata
Ascolti tv lunedì 1 settembre: Champagne – Peppino di Capri, Battiti Live
• “Siamo il bello, noi!” ? ? ? 16 Settembre 2016 Doppio disco di Platino #FIMI 30,5 mln di ascolti su #Spotify 64,4 mln di views su #YouTube ? - Come inganni il tempo nell’attesa del ritorno di @amorosoof? - “Intanto sopravviverò, ho messo in ta - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti TV del 15 settembre: La Ruota della Fortuna asfalta Affari Tuoi, allarme rosso per Stefano De Martino https://gay.it/ascolti-tv-15-settembre-2025-affari-tuoi-ruota-della-fortuna… #AscoltiTV #Mediaset #Rai - X Vai su X
Ascolti TV 16 settembre, chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna e com'è andato Io Canto Family; Gerry Scotti surclassa ancora Affari Tuoi negli ascolti tv, reazione di Stefano De Martino dopo i dati Auditel; Ascolti tv del 16 settembre, Stefano De Martino e Luca Zingaretti coalizzati contro Canale 5.
Ascolti tv martedì 16 settembre: Il Commissario Montalbano, Io canto family, DiMartedì - Ascolti tv 16 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Secondo tpi.it
Ascolti tv ieri 16 settembre 2025: dati Auditel e share tv - Ascolti tv ieri 16 settembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di lunedì 15 settembre 2025. Segnala mam-e.it