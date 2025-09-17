Ascolti tv 16 settembre 2025 | Il Commissario Montalbano Io Canto Family E’ sempre Cartabianca Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Ascolti tv di martedì 16 settembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Il Commissario Montalbano ” contro “ Io Canto Family “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 16 settembre 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Io Canto Family. Auditel del 16 settembre 2025. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano “ contro “Io Canto Family”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: ascolti - settembre
Ascolti tv venerdì 1 agosto: Vanina, Il diritto di contare, Settembre
Ascolti TV 1 Settembre 2025: i dati Auditel della prima serata
Ascolti tv lunedì 1 settembre: Champagne – Peppino di Capri, Battiti Live
• “Siamo il bello, noi!” ? ? ? 16 Settembre 2016 Doppio disco di Platino #FIMI 30,5 mln di ascolti su #Spotify 64,4 mln di views su #YouTube ? - Come inganni il tempo nell’attesa del ritorno di @amorosoof? - “Intanto sopravviverò, ho messo in ta - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti TV del 15 settembre: La Ruota della Fortuna asfalta Affari Tuoi, allarme rosso per Stefano De Martino https://gay.it/ascolti-tv-15-settembre-2025-affari-tuoi-ruota-della-fortuna… #AscoltiTV #Mediaset #Rai - X Vai su X
Gerry Scotti surclassa ancora Affari Tuoi negli ascolti tv, reazione di Stefano De Martino dopo i dati Auditel; Ascolti tv del 16 settembre, Stefano De Martino e Luca Zingaretti coalizzati contro Canale 5; Ascolti TV del 15 settembre: La Ruota della Fortuna asfalta Affari Tuoi, allarme rosso per Stefano De Martino.
Ascolti tv martedì 16 settembre: Il Commissario Montalbano, Io canto family, DiMartedì - Ascolti tv 16 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Scrive tpi.it
Ascolti tv ieri 16 settembre 2025: dati Auditel e share tv - Ascolti tv ieri 16 settembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di lunedì 15 settembre 2025. Riporta mam-e.it