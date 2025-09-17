Ascea incendio distrugge appartamento

Anteprima24.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto In un incendio divampato intorno alle 3,30 ad Ascea Marina, è stato completamente distrutto dalle fiamme un appartamento situato al Parco Venere. Le fiamme sono partite all’interno di un’abitazione posta al secondo piano di uno stabile di tre livelli dove non vivono altre famiglie. I proprietari, invece, del locale interessato dall’incendio, sono stati svegliati dal fumo e hanno contattato i Vigili del Fuoco. Sul posto le squadre di Vallo della Lucania, Policastro oltre un’autoscala e un’autobotte partite da Eboli e Salerno. La coppia è stata fatta preventivamente uscire di casa e messa al sicuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

ascea incendio distrugge appartamento

© Anteprima24.it - Ascea, incendio distrugge appartamento

In questa notizia si parla di: ascea - incendio

Vasto incendio sulle colline di Ascea

Ascea, incendio distrugge appartamento; Ascea, incendio distrugge abitazione alla Marina.

ascea incendio distrugge appartamentoIncendio Ascea Marina, casa in fiamme al Parco Venere: abitazione distrutta dal rogo - Incendio in un appartamento a Velia di Ascea Marina, al Parco Venere, alle ore 3. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ascea Incendio Distrugge Appartamento