Ascea incendio distrugge appartamento
Tempo di lettura: < 1 minuto In un incendio divampato intorno alle 3,30 ad Ascea Marina, è stato completamente distrutto dalle fiamme un appartamento situato al Parco Venere. Le fiamme sono partite all’interno di un’abitazione posta al secondo piano di uno stabile di tre livelli dove non vivono altre famiglie. I proprietari, invece, del locale interessato dall’incendio, sono stati svegliati dal fumo e hanno contattato i Vigili del Fuoco. Sul posto le squadre di Vallo della Lucania, Policastro oltre un’autoscala e un’autobotte partite da Eboli e Salerno. La coppia è stata fatta preventivamente uscire di casa e messa al sicuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
