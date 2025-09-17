Aryna Sabalenka si cancella dal WTA di Pechino per un infortunio minore

Aryna Sabalenka si è cancellata dal WTA 1000 di Pechino, alias China Op en. A comunicarlo l’organizzazione del torneo tramite i propri canali social: la motivazione è legata, secondo quanto si legge, a un infortunio minore (ma, evidentemente, tale da impedirne la partecipazione). Si tratta di una situazione che non permetterà alla numero 1 del mondo di difendere i quarti di finale raggiunti un anno fa. E questo potrebbe provocare un’interessante implicazione nel ranking WTA: se Iga Swiatek dovesse vincere sia a Seul che a Pechino, allora la polacca si riporterebbe a meno di 600 punti dalla bielorussa. 🔗 Leggi su Oasport.it

