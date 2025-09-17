Aryna Sabalenka si cancella dal WTA di Pechino per un infortunio minore
Aryna Sabalenka si è cancellata dal WTA 1000 di Pechino, alias China Op en. A comunicarlo l’organizzazione del torneo tramite i propri canali social: la motivazione è legata, secondo quanto si legge, a un infortunio minore (ma, evidentemente, tale da impedirne la partecipazione). Si tratta di una situazione che non permetterà alla numero 1 del mondo di difendere i quarti di finale raggiunti un anno fa. E questo potrebbe provocare un’interessante implicazione nel ranking WTA: se Iga Swiatek dovesse vincere sia a Seul che a Pechino, allora la polacca si riporterebbe a meno di 600 punti dalla bielorussa. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: aryna - sabalenka
Novak Djokovic esulta come un pazzo contro Aryna Sabalenka: si stanno giocando i soldi
Aryna Sabalenka è irriconoscibile: che trasformazione a Wimbledon
Ad Aryna Sabalenka non si resiste: scatenata per i social
Aryna Sabalenka, la tigre di Minsk, ecco chi è la regina del tennis - facebook.com Vai su Facebook
Aryna Sabalenka continua a primeggiare nel ranking WTA. Resta stabile Jasmine Paolini - X Vai su X
US Open 2025, la finale femminile è Sabalenka-Anisimova; Ranking WTA: Paolini 9ª, Sabalenka regina indiscussa; Andreeva trionfa a Indian Wells: battuta Sabalenka.
Aryna Sabalenka si cancella dal WTA di Pechino per un infortunio minore - A comunicarlo l'organizzazione del torneo tramite i propri canali social: la ... Segnala oasport.it
Chi è Aryna Sabalenka, la tigre del tennis: dal fidanzato alle tragedie private. “Papà mi protegge da lassù: è la mia forza” - La ripartenza dalle sconfitte, Mykonos, il sostegno del compagno Georgios F ... msn.com scrive