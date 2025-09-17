Artem Tkachuk Pino ‘o pazzo nella fiction Mare Fuori codice rosso in ospedale in forte stato di agitazione

Metropolitanmagazine.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attore 25enne Artem Tkachuk, che ha impersonato il ruolo di “ Pino ‘o pazzo” nella fictionMare Fuori”, “giunto in codice rosso e in forte stato agitazione, avrebbe dato in escandescenza rendendo necessario l’intervento della sicurezza” oggi al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini di Napoli. A rendere noto l’episodio è un post su Fb di “Nessuno tocchi Ippocrate”. “Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini di Napoli, alla Pignasecca” si legge nel post, “protagonista l’attore 25enne Artem Tkachuk, noto per il ruolo di Pino ‘o pazzo in Mare Fuori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

artem tkachuk pino 8216o pazzo nella fiction mare fuori codice rosso in ospedale in forte stato di agitazione

© Metropolitanmagazine.it - Artem Tkachuk, “Pino ‘o pazzo” nella fiction “Mare Fuori”, codice rosso in ospedale in forte stato di agitazione

In questa notizia si parla di: artem - tkachuk

Artem Tkachuk di Mare Fuori in ospedale. Tensioni con la vigilanza del Vecchio Pellegrini, arrivano i carabinieri

Napoli, momenti di tensione al pronto soccorso: bloccato l’attore di Mare Fuori Artem Tkachuk

Napoli, caos al pronto soccorso: bloccato l’attore Artem Tkachuk di “Mare Fuori”

artem tkachuk pino 8216o"Pino 'o pazzo" di Mare Fuori dà in escandescenza in ospedale, intervengono i Carabinieri - L'attore Artem Tkachuk era arrivato in ospedale in codice rosso e in forte agitazione. Scrive msn.com

artem tkachuk pino 8216oArtem Tkachuk, l'attore di Mare Fuori dà in escandescenze in ospedale: bloccato dalla sorveglianza - Artem Tkachuk bloccato dai carabinieri oggi a Napoli, dopo aver dato in escandescenze al pronto soccorso. Segnala leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Artem Tkachuk Pino 8216o