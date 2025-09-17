Napoli, 17 settembre 2025 – Non sono chiari i motivi che hanno portato in ospedale Artem Tkachuk, volto di Mare Fuori. L’ attore di origine ucraine, 25 anni, che nella fiction è ‘Pino ‘o pazz’, ha dato in escandescenze in pronto soccorso, dove – secondo l’associazione ‘Nessuno Tocchi Ippocrate’ – è arrivato in codice rosso. Al Vecchio Pellegrini di Napoli ci sono stati momenti di tensione. Tkachuk avrebbe aggredito il personale sanitario, per prendersela poi con un macchinario. Medici e infermieri non sono riusciti a calmarlo tanto che è intervenuta la sicurezza. Ma neanche i vigilantes hanno fatto di meglio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Artem Tkachuk perde il controllo in ospedale: l’attore di Mare Fuori bloccato dai carabinieri