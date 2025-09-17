Artem Tkachuk di Mare Fuori al pronto soccorso in codice rosso e in forte stato di agitazione Necessario l’intervento della sicurezza | l’attore è stato denunciato

Attimi di panico per l’attore 25enne Artem Tkachuk, che ha impersonato il ruolo di Pino ‘o pazzo nella serie tv cult “Mare Fuori”. “Giunto in codice rosso e in forte stato agitazione, avrebbe dato in escandescenza rendendo necessario l’intervento della sicurezza ” oggi, mercoledì 17 settembre, al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini di Napoli. A rendere noto l’episodio è un post su Facebook di “Nessuno tocchi Ippocrate” e poi ripreso dall’agenzia Ansa. “Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini di Napoli, alla Pignasecca – si legge nel post -, protagonista l’attore 25enne Artem Tkachuk, noto per il ruolo di Pino ‘o pazzo in Mare Fuori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

