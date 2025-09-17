Artem Tkachuk, noto per il personaggio di Pino o’ Pazzo in Mare Fuori, è finito nei guai e verrà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Cosa è accaduto. Nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre i carabinieri della Pattuglia Mobile di Zona Napoli Centro sono intervenuti al pronto soccorso dell’Ospedale Pellegrini per una segnalazione di un venticinquenne in stato di agitazione. Giunti sul posto, si sono accorti che si trattava di Artem Tkachuk, l’attore che interpreta Pino o’ Pazzo in Mare Fuori. (Ansa Foto) – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

Artem Tkachuk dà in escandescenza in ospedale: l'attore di Mare Fuori denunciato a Napoli