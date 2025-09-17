Art bonus nuova vita per l’Acquedotto medievale di via Appia | la Fondazione Cucinelli investe nella bellezza

E' stata approvata l’aggiudicazione dei lavori di restauro e consolidamento dell’Acquedotto medievale di via Appia, per un importo complessivo di oltre 625 mila euro, interamente finanziato grazie al contributo della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli nell’ambito dell’Art Bonus. L’atto di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it