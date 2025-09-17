Ars approva Defr Sicilia 2026-2028 disoccupazione in crollo ma restano le sfide
Il parlamento siciliano La Sicilia sta riscrivendo le regole della sua economia: il Documento di economia e finanza regionale (Defr) per il triennio 2026-2028, appena approvato dall’Assemblea regionale, fotografa uno scenario di crescita, con un Pil che segna un +3,5% negli ultimi tre anni, superiore a quello del Mezzogiorno e del resto d’Italia. In parallelo, il mercato del lavoro registra segnali inequivocabili di ripresa, con la disoccupazione che scende al 13,3%, un calo netto rispetto agli anni precedenti, e un aumento record del tasso di occupazione al 46,8%. Una crescita economica che sorprende. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
