Arriva l’asteroide 2025 FA22 | è stimato tra i 120 e i 280 metri e sarà osservabile in diretta

Ilfattoquotidiano.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì mattina, 18 settembre 2025, poco prima dell’alba, gli appassionati di astronomia avranno la possibilità di osservare in diretta il passaggio ravvicinato dell’ asteroide 2025 FA22, un oggetto celeste classificato come potenzialmente pericoloso, ma che transiterà in tutta sicurezza a circa 842.000 chilometri dalla Terra, pari a poco più di due volte la distanza media della Luna. Un passaggio raro e sicuro. Scoperto il 29 marzo 2025, l’asteroide ha un diametro stimato compreso tra 120 e 280 metri. La sua orbita lo colloca tra i cosiddetti NEO (Near-Earth Objects), ovvero oggetti che passano vicino all’orbita terrestre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

