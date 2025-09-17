Arriva l’annuncio tanto atteso di Achille Polonara mondo del basket commosso
L’annuncio di Achille Polonara ha commosso tutti. Finalmente è arrivato il momento tanto atteso, mancano davvero pochi giorni Leucemia mieloide acuta, una diagnosi terribile per Achille Polonara quella ricevuta lo scorso giugno. Aveva appena vinto la sua battaglia contro un tumore ai testicoli il cestista della Dinamo Sassari che ha dovuto subito cominciare un altro. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
In questa notizia si parla di: arriva - annuncio
Lookman, è beffa Napoli: arriva l’annuncio social
Inter-Frattesi, arriva la decisione definitiva: l’annuncio sul futuro
Calciomercato Napoli, arriva l’annuncio che Conte attendeva: si chiude
Ora è ufficiale. Il volo diretto dalla Sardegna agli Stati Uniti è realtà. Già da stasera sono in vendita i biglietti per il volo Olbia-New York, che sarà operativo da maggio 2026. Delta Airlines ha infatti confermato il collegamento Olbia-Jfk. L’annuncio arriva dall’ass - facebook.com Vai su Facebook
Arriva anche l'annuncio del @TorinoFC_1906 sul prestito secco di #Ciammaglichella alla @ssjuvestabiaspa. Confermata la nostra anticipazione sul rinnovo firmato già a febbraio fino al 2027: c'è anche un'opzione di prolungamento per un'altra stagione. #T - X Vai su X
Clamoroso Juanlu l’annuncio che arriva da Siviglia spiazza tutti | cosa è successo.
Como, arriva il comunicato tanto atteso sull'infortunio di Diao: prognosi di circa 5 settimane - Mister Cesc Fabregas ieri aveva avvisato tutti in conferenza stampa: "Diao mi preoccupa sinceramente, non sta bene", aveva anticipato il tecnico del Como sul suo attaccante ancora fermo ai box. Lo riporta tuttomercatoweb.com