L’annuncio di Achille Polonara ha commosso tutti. Finalmente è arrivato il momento tanto atteso, mancano davvero pochi giorni Leucemia mieloide acuta, una diagnosi terribile per Achille Polonara quella ricevuta lo scorso giugno. Aveva appena vinto la sua battaglia contro un tumore ai testicoli il cestista della Dinamo Sassari che ha dovuto subito cominciare un altro. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Arriva l’annuncio tanto atteso di Achille Polonara, mondo del basket commosso