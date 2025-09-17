Arriva la Cinquecento che naviga sul Lago di Como | ed è subito boom di prenotazioni

Quicomo.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In esclusiva sul Lago di Como arriva una novità destinata a catalizzare sguardi, smartphone e promesse di matrimonio: una barca a motore a forma di Fiat 500, pronta al noleggio con tour guidati. A lanciarla sul Lario è Sciushu, la realtà nautica guidata da Ignazio Cardillo, attiva sul Lario dal. 🔗 Leggi su Quicomo.it

