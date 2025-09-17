Arriva il dress code nelle scuole niente abiti succinti e barbe curate

Tempo di lettura: 3 minuti Gonne troppo corte, addomi scoperti, cappelli e cappucci in aula, unghie eccessivamente lunghe, perfino zeppe improbabili, infradito o jeans strappati: con l’inizio del nuovo anno scolastico, come sempre, i presidi tentano di porre un limite ad outfit ‘impropri’ diffondendo circolari e, quest’anno, anche distribuendo veri e propri depliant che spiegano cosa non è permesso. Per far capire in modo chiaro ai propri alunni cosa è possibile indossare a scuola e cosa invece bisogna evitare, la preside di un istituto superiore di Taormina, in provincia di Messina, ha fatto stampare e distribuire un depliant dove nel dettaglio vengono illustrati tutti i tipi di abbigliamento concesso e quelli con i quali l’alunno verrà rispedito a casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

