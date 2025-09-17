Arriva il dress code nelle scuole niente abiti succinti e barbe curate
Tempo di lettura: 3 minuti Gonne troppo corte, addomi scoperti, cappelli e cappucci in aula, unghie eccessivamente lunghe, perfino zeppe improbabili, infradito o jeans strappati: con l’inizio del nuovo anno scolastico, come sempre, i presidi tentano di porre un limite ad outfit ‘impropri’ diffondendo circolari e, quest’anno, anche distribuendo veri e propri depliant che spiegano cosa non è permesso. Per far capire in modo chiaro ai propri alunni cosa è possibile indossare a scuola e cosa invece bisogna evitare, la preside di un istituto superiore di Taormina, in provincia di Messina, ha fatto stampare e distribuire un depliant dove nel dettaglio vengono illustrati tutti i tipi di abbigliamento concesso e quelli con i quali l’alunno verrà rispedito a casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: arriva - dress
Dress code e buone maniere, arriva il "galateo dei musei"
Due principesse, doppio incanto! Arriva il Fashion Doll Principesse CF 2pz: un set magico con due bambole eleganti pronte a conquistare il cuore dei più piccoli. Ogni principessa ha il suo stile, il suo sogno e... tanta voglia di avventure! Abiti scintillanti - facebook.com Vai su Facebook
No shorts, vietate unghie lunghe e zeppe: a scuola arrivano i depliant per spiegare il dress code; Dress code a scuola, tra divieti e rischio sanzioni; Dress code a scuola, trovare il giusto equilibrio: una bozza di circolare da scaricare.
No shorts, vietate unghie lunghe e zeppe: a scuola arrivano i depliant per spiegare il dress code - Viaggio tra le circolari dei presidi: c’è chi ammette pantaloncini sobri e chi vieta le felpe con cappuccio. Come scrive repubblica.it
Scuola, nuove regole sul dress code: no a shorts, canottiere e unghie lunghe - A stabilirlo sono alcune circolari scolastiche emanate in diversi istituti italiani che, con l'inizio del nuovo anno accademico, impongono nuove regole stringenti sull'abbigliamento degli studenti. Riporta tg24.sky.it