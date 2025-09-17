Arnold Schwarzenegger e la morte di Charlie Kirk | La colpa è di chi ci divide e mette uno contro l' altro

L'ex governatore della California ha espresso la sua opinione sulla morte dell'attivista conservatore, sottolineando quanto sia importante il dialogo. Arnold Schwarzenegger, durante un'evento che si è svolto all'University of Southern California, ha condiviso la sua reazione alla morte di Charlie Kirk. L'ex governatore della California, parlando con Beong-Soo Kim (presidente ad interim della USC), ha parlato della morte avvenuta il 10 settembre quando l'attivista è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco mentre era impegnato a promuovere la sua campagna Prove Me Wrong. La reazione di Schwarzenegger alla morte di Kirk Il leader di Turning Point USA ha perso la vita in ospedale e il ventiduenne Tyler Robinson è stato accusato di aver compiuto l'omicidio dell'attivista e opinionista . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Arnold Schwarzenegger e la morte di Charlie Kirk: "La colpa è di chi ci divide e mette uno contro l'altro"

