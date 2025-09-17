Armi documenti falsi e b&b come basi segrete La mafia turca ha scelto Viterbo come retrovia
Viterbo, 3 settembre 2025. È il giorno della festa cittadina: il trasporto della Macchina di santa Rosa, che culmina con una impegnativa salita verso il santuario dedicato alla patrona. Da un bed & breakfast che si trova proprio su questa salita e che affaccia sulla chiesa, il gestore chiama la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Truffava online con documenti rubati, a casa teneva armi e droga: arrestato
Documenti falsi, smascherata impresa edile - Avevano avviato un'attività edile con base proprio a Rimini, presentandosi come cittadini rumeni in possesso di documenti validi.
Documenti falsi per fare le badanti, 7 arresti e 22 denunce - Settanta perquisizioni delegate dall'autorità giudiziaria in tutta Italia a carico di cittadine georgiane, sette persone arrestate e 22 denunciate in ...