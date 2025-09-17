Armato di coltello tenta di rapinare un passante due giovani bloccano il malvivente e lo fanno arrestare
Mezzogiorno di fuoco a Bellariva dove, in via Armellini, un esagitato armato di coltello ha cercato di rapinare un passante ma è stato bloccato e disarmato da due giovani per poi essere bloccato dagli agenti della Questura accorsi sul posto con due Volanti. Secondo le prime ricostruzioni il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
