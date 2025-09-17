Armanda Desidery torna con Incanti e disincanti | latin-jazz mediterraneo registrato all’Auditorium Novecento

NAPOLI 17 SETTEMBRE 2025 – Dopo otto anni di silenzio discografico, la pianista e compositrice napoletana Armanda Desidery presenta Incanti e disincanti, il suo terzo album pubblicato da SoundFly nella collana strumentale NoWords di Bruno Savino. Registrato nello storico Auditorium Novecento di Napoli, il disco raccoglie undici brani originali che esplorano le sonorità del latin-jazz contemporaneo, tra suggestioni mediterranee, echi latinoamericani e scrittura eurocolta. «La scrittura di questo disco è più complessa e matura – spiega Desidery – gli arrangiamenti sono strutturati, ma lasciano spazio all’improvvisazione dei diciannove musicisti coinvolti, ognuno scelto con cura per il suono e l’atmosfera che avevo in mente». 🔗 Leggi su Primacampania.it

