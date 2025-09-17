Armand Duplantis è ormai al livello di Usain Bolt, oltre ad avere in comune qualcosa anche con 007. Quando si parla dei migliori atleti di atletica leggera di sempre, Usain Bolt è il nome di solito più citato: il giamaicano ha battuto il record mondiale dei 100 metri ben tre volte. Ora il supereroe Armand Duplantis insidia questo primato visto che è riuscito a battere il record mondiale del salto con l'asta ben 14 volte. L'ultimo tentativo è stato il 16 settembre 2025 a Tokyo dove la pressione dei Campionati del Mondo ha reso l'atmosfera a dire poco elettrizzante. Duplantis ha dimostrato chiaramente di avere dei nervi d'acciaio e ha superato l'incredibile altezza di 6,30 metri al terzo tentativo, mandando in delirio il pubblico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Armand Duplantis e James Bond hanno in comune molto più della loro spettacolare temerarietà