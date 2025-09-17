Arianna vittima di revenge porn a 19 anni la mamma | Sue foto ancora in giro preoccupata per mia figlia
“Ci sono altre foto di mia figlia in giro. Da mamma mi preoccupa la sua serenità, non mi sento aiutata perché dopo mesi di indagini ancora non se ne viene a capo". A parlare è Eleonora Daniele, la mamma di Arianna, la 19enne di Foggia alcuni giorni fa ha raccontato in un video sui social di aver trovato sui muri della città sue foto alterate e rese pornografiche per umiliarla. Da mesi la sua famiglia sta vivendo un incubo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
