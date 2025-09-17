Arianna Gigli è Miss Grand Prix Moto 2025 | Grande emozione
Osimo, 17 settembre 2025 - Ha sfilato sul palco di piazza del Mare a Giulianova per la presentazione delle finaliste nazionali del concorso che successivamente, sul palco di piazza della Rinascita a Pescara si sono “sfidate” per la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno. Arianna Gigli, 19 anni di Osimo, tra le pretendenti al titolo di Miss Grand Prix 2025, è Miss Gran Prix Moto. Si tratta di uno tra i concorsi di bellezza più importanti in Italia con oltre 30 anni di storia alle spalle e che ha lanciato, nel corso delle varie edizioni, alcune grandi protagoniste del mondo dello spettacolo e della tv come Raffaella Fico, Margherita Molinari, Carlotta Maggiorana e tante altre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
