Ariane dei Paesi Bassi è la nuova principessa icona di bellezza?
Ormai anche Kate Middleton con i nuovi capelli biondi da beauty addicted, ce lo ha confermato. Le principesse e le duchesse contemporanee sono vere e proprie patite di bellezza come qualsiasi ragazza di questo mondo. Non importa quante corone e tiare possono indossare e quale è la loro posizione della discendenza al trono, si interessano di beauty trend tanto quanto ogni altra girls di questo pianeta. Così, il debutto della 18enne Ariane dei Paesi Bassi è stato esplosivo da questo punto di vista. Lei, come le altre sue sorelle, Alexia, 20 anni, e Amalia d’Olanda, 21 anni, ha dimostrato di essere già perfettamente in riga con tutte le pratiche di bellezza e le tendenze più attuali. 🔗 Leggi su Amica.it
