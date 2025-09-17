Arezzo al centro della maxi operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile
Maxi operazione della Polizia di Stato in tutta Italia contro la criminalità giovanile: anche ad Arezzo sono stati identificati oltre 50 ragazzi e due giovani sono stati denunciati, rispettivamente per ricettazione e istigazione a delinquere. L’attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e condotta dalle Squadre Mobili su scala nazionale, ha riguardato reati commessi da giovani sia singolarmente che in gruppo, con episodi legati a droga, armi, furti, rapine e comportamenti discriminatori o d’odio. Nel capoluogo aretino i controlli si sono concentrati nei principali luoghi di aggregazione giovanile, dal centro storico alla zona della stazione, con particolare attenzione a esercizi commerciali e locali frequentati da ragazzi. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: arezzo - centro
Fabio Mascagni rieletto presidente di Cna Arezzo: "I giovani al centro del nostro programma"
Arezzo, il Consiglio Comunale tra rifiuti, sicurezza, lavori pubblici e il nodo irrisolto del Centro per l’Impiego
Torna la nuova edizione del “Discobolo” promosso dal Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo
Dopo gli appuntamenti nelle province di Firenze, Prato, Lucca, Arezzo e Siena, è stata inaugurata oggi l’undicesima tappa dell’iniziativa promossa da Regione Toscana, ISPRO e Unicoop Firenze, in collaborazione con Asl Toscana Centro, per promuovere la - facebook.com Vai su Facebook
Controlli ad “alto impatto” ad Arezzo e Montevarchi: oltre 200 persone identificate, un arresto e cinque fogli di via; Maxi blitz all'ex area Lebole: sgomberati i locali. Scattano le denunce; Arezzo, smantellata maxi rete dello spaccio che riforniva la movida del centro e di tutta la provincia.
Maxi operazione antidroga tra Arezzo, Siena e Perugia: 12 arresti - Un'operazione congiunta tra Carabinieri e Guardia di Finanza ha portato all’arresto di 12 persone nelle province di Arezzo, Siena e Perugia, nell’ambito di ... Lo riporta lanazione.it
Droga: maxi operazione di carabinieri e guardia di finanza, 12 arresti anche ad Arezzo - Arezzo, 3 aprile 2025 – Nelle prime ore della mattinata, nell'ambito di un'indagine coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica di Arezzo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile - Da lanazione.it