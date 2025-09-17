Arezzo al centro della maxi operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile

Maxi operazione della Polizia di Stato in tutta Italia contro la criminalità giovanile: anche ad Arezzo sono stati identificati oltre 50 ragazzi e due giovani sono stati denunciati, rispettivamente per ricettazione e istigazione a delinquere. L’attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e condotta dalle Squadre Mobili su scala nazionale, ha riguardato reati commessi da giovani sia singolarmente che in gruppo, con episodi legati a droga, armi, furti, rapine e comportamenti discriminatori o d’odio. Nel capoluogo aretino i controlli si sono concentrati nei principali luoghi di aggregazione giovanile, dal centro storico alla zona della stazione, con particolare attenzione a esercizi commerciali e locali frequentati da ragazzi. 🔗 Leggi su Lortica.it

