L’uscita di Iceman, il nuovo album di Drake, potrebbe avvenire prima del previsto. Non per una scelta strategica, ma perché il progetto sembra ormai fuori dal controllo dell'artista. Il percorso che ha portato fin qui è stato sempre più bizzarro, e ora a dettare i tempi potrebbe essere un gruppo di streamer anonimi e imprevedibili. Nel fine settimana è emerso online un nuovo frammento di una traccia di cui Drake aveva parlato di recente. Se in precedenza aveva condiviso solo un’anteprima strumentale, la clip circolata ora contiene versi completi, anche se parzialmente sovrastati dalle voci di alcuni adolescenti che commentano sopra la base. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Are Teenage Streamers Holding Drake’s Iceman Album Hostage?