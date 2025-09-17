Are Teenage Streamers Holding Drake’s Iceman Album Hostage?
L’uscita di Iceman, il nuovo album di Drake, potrebbe avvenire prima del previsto. Non per una scelta strategica, ma perché il progetto sembra ormai fuori dal controllo dell'artista. Il percorso che ha portato fin qui è stato sempre più bizzarro, e ora a dettare i tempi potrebbe essere un gruppo di streamer anonimi e imprevedibili. Nel fine settimana è emerso online un nuovo frammento di una traccia di cui Drake aveva parlato di recente. Se in precedenza aveva condiviso solo un’anteprima strumentale, la clip circolata ora contiene versi completi, anche se parzialmente sovrastati dalle voci di alcuni adolescenti che commentano sopra la base. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Is Drake’s New Album Being Held Hostage by a Team of Teenage Streamers? - The rapper fumed on a call with Adin Ross after an anonymous group leaked three unreleased songs from his ‘Iceman’ album—unless this is all a viral stunt, because that's how the world is now. msn.com scrive