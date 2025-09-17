Arciere misterioso colpisce asini selvatici | l’ultima asinella trafitta è stata operata d’urgenza A chi fornisce informazioni per catturarlo 22mila euro

La storia di Cupido la racconta il Guardian e non stiamo parlando dell’essere alato della mitologia (che pure c’entra). Siamo nella Moreno Valley (circa 104 km a est di Los Angeles ) dove diversi asini selvatici scorrazzano liberamente. Uno di questi è stato trafitto da una freccia ed è stato soprannominato Cupid, Cupido. Il nome dell’essere alato della mitologia è stato dato a lui, all’asinello, non a chi ha scoccato il dardo, perché certamente non era mosso d’amore: si tratta infatti dell’ultimo di una serie di almeno sei attacchi avvenuti dal mese di giugno contro gli asini selvatici. La femmina di due anni chiamata Cupid è stata avvistata mercoledì scorso con una freccia blu conficcata nella spalla destra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

