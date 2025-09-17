Architetture di carta una giornata di studio tra i documenti di archivio dell’Abbazia di San Pietro di Perugia
La Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria partecipa anche quest’anno alle Giornate Europee del Patrimonio con l’iniziativa “Architetture di carta. Percorsi tra i documenti di archivio dell’Abbazia di San Pietro di Perugia”, in programma sabato 27 settembre 2025, alle ore 11. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: architetture - carta
Roma e Venezia si incontrano (anche) sulla carta. Da un lato Federico Zuccari, che nel 1582 disegna il Camerino di Antichità di Giovanni Grimani; è un disegno a sanguigna del 1583 circa, ed è conservato al London British Museum Department of Prints and - facebook.com Vai su Facebook
Architetture di carta, una giornata di studio tra i documenti di archivio dell’Abbazia di San Pietro di Perugia; A Milano uno studio di architettura ospita una mostra in collaborazione con un'artista; Stile British e design milanese si mescolano nell'appartamento-rifugio di una socialite giramondo.
Brutalismo di carta - Ridurre le loro architetture preferite in fogli da ritagliare, piegare, incollare per ricostruirle in scala. Si legge su living.corriere.it
Giornata di studio “Costruire le nuove città ticinesi” - 30, presso l’Accademia d’Architettura di Mendrisio, avrà luogo una giornata di studio, rivolta agli ... Lo riporta tio.ch