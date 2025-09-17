Architetture di carta una giornata di studio tra i documenti di archivio dell’Abbazia di San Pietro di Perugia

Perugiatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria partecipa anche quest’anno alle Giornate Europee del Patrimonio con l’iniziativa “Architetture di carta. Percorsi tra i documenti di archivio dell’Abbazia di San Pietro di Perugia”, in programma sabato 27 settembre 2025, alle ore 11. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: architetture - carta

Architetture di carta, una giornata di studio tra i documenti di archivio dell’Abbazia di San Pietro di Perugia; A Milano uno studio di architettura ospita una mostra in collaborazione con un'artista; Stile British e design milanese si mescolano nell'appartamento-rifugio di una socialite giramondo.

Brutalismo di carta - Ridurre le loro architetture preferite in fogli da ritagliare, piegare, incollare per ricostruirle in scala. Si legge su living.corriere.it

Giornata di studio “Costruire le nuove città ticinesi” - 30, presso l’Accademia d’Architettura di Mendrisio, avrà luogo una giornata di studio, rivolta agli ... Lo riporta tio.ch

Cerca Video su questo argomento: Architetture Carta Giornata Studio