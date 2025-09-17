Archeologia | mistero nell’urna di Medusa La scoperta che riscrive la storia etrusca e il mistero dell’aldilà

Perugia, 17 settembre 2025 – Un volto pietrificante scolpito nella pietra, un'urna senza corpo e un mistero vecchio di 2.300 anni: è quanto emerso nel cuore dell'Umbria, dove una scoperta archeologica senza precedenti ha sorpreso studiosi e appassionati. Durante i lavori di restauro nella necropoli etrusca del Palazzone, alle porte di Perugia, è stata rinvenuta un' urna funeraria straordinaria, decorata con il volto inquietante della Gorgone Medusa, ma priva di resti umani. A dare notizia della scoperta è stato il team dell'Ipogeo dei Volumni, che nei giorni scorsi ha condiviso sui social i dettagli di un ritrovamento destinato a fare scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

