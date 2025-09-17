Arbitro Verona Juve: designato il fischietto del match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Ecco chi dirige la sfida del Bentegodi. La Juventus è pronta a scendere in campo contro il Verona sabato 20 settembre alle 18:00 per la 5ª giornata di Serie A. A dirigere il match sarà Rapuano, arbitro della sezione di Frosinone, che avrà il compito di gestire la sfida tra le due squadre. Rapuano sarà affiancato da Dai Giudici e Bahri, rispettivamente assistenti di linea, mentre il quarto ufficiale sarà Calzavara. Un elemento fondamentale sarà la presenza del VAR (Video Assistant Referee) con Aureliano alla gestione della tecnologia, supportato da Massa come assistente AVAR (Assistente Video Assistant Referee). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Arbitro Verona Juve: designato il fischietto del match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Chi lo dirigerà