Arbitro Verona Juve | designato il fischietto del match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A Chi lo dirigerà
Arbitro Verona Juve: designato il fischietto del match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Ecco chi dirige la sfida del Bentegodi. La Juventus è pronta a scendere in campo contro il Verona sabato 20 settembre alle 18:00 per la 5ª giornata di Serie A. A dirigere il match sarà Rapuano, arbitro della sezione di Frosinone, che avrà il compito di gestire la sfida tra le due squadre. Rapuano sarà affiancato da Dai Giudici e Bahri, rispettivamente assistenti di linea, mentre il quarto ufficiale sarà Calzavara. Un elemento fondamentale sarà la presenza del VAR (Video Assistant Referee) con Aureliano alla gestione della tecnologia, supportato da Massa come assistente AVAR (Assistente Video Assistant Referee). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: arbitro - verona
Lazio-Verona oggi: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro
Arbitro Inter U23 Virtus Verona, ecco chi sarà il fischietto nella prossima sfida di Serie C dei nerazzurri
Su Pianura24 si parla del vostro arbitro preferito #veneto #sport #wrestling #verona - facebook.com Vai su Facebook
L'arbitro di Juventus-Inter: tocca a Colombo, la designazione completa per il Derby d'Italia; Juve-Verona, designato l'arbitro: quando Motta perse la testa; Abisso designato per Verona, aveva diretto Como-Juve tra le polemiche.
Juventus-Inter 4-3, risultato finale della partita di Serie A: Adzic la decide in recupero, gli highlights - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Segnala fanpage.it
Juve-Inter, ecco chi dirigerà la sfida tra Tudor e Chivu - L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la terza giornata del campionato 2025- Da fcinter1908.it