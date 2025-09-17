Arbitro Inter Sassuolo | designato Marinelli come fischietto per la sfida di Serie A per una sfida decisiva per il proprio cammino

Internews24.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arbitro Inter Sassuolo: ecco chi sarà posto alla guida della sfida di Serie A contro i neroverdi tra le mura di San Siro. Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la prossima partita di Serie A tra Inter e Sassuolo, in programma alle 20:45. Il match sarà diretto da Marinelli, coadiuvato dagli assistenti Mondini e Rossi L., con Perri come IV. In sala VAR ci saranno Pezzuto come arbitro e Chiffi come AVAR. L’ Inter di Cristian Chivu si prepara ad affrontare il Sassuolo al Giuseppe Meazza con l’obiettivo di risollevare una stagione che finora ha mostrato qualche crepa. Dopo l’ultimo pareggio in Champions League contro l’ Ajax, i nerazzurri sono chiamati a riprendersi in campionato e a superare le difficoltà viste nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com

arbitro inter sassuolo designato marinelli come fischietto per la sfida di serie a per una sfida decisiva per il proprio cammino

© Internews24.com - Arbitro Inter Sassuolo: designato Marinelli come fischietto per la sfida di Serie A per una sfida decisiva per il proprio cammino

In questa notizia si parla di: arbitro - inter

Juve-Inter, debutta la Refcam: ecco come i tifosi sapranno cosa vede l’arbitro in campo

Arbitro Inter River Plate, designato il direttore di gara Tantaschev: ecco chi è

Arbitro Inter Fluminense, la designazione completa degli ottavi del Mondiale per Club: ecco chi dirigerà il match contro i brasiliani

Serie A, gli arbitri per la 1^ giornata; News; Sassuolo-Lazio, designato l'arbitro del match: le composizioni della 3° giornata.

Juventus-Inter, chi è Andrea Colombo l'arbitro di talento del derby d'Italia - 33% di sconfitte per i bianconeri, le polemiche per il gol di Orsolini in Bologna-Inter - "Il giovane più promettente tra gli arbitri internazionali italiani" ... affaritaliani.it scrive

Arbitro Juve Inter: designato il fischietto del big match valido per la terza giornata del campionato di Serie A. Chi dirige il derby d’Italia - Arbitro Juve Inter: designato il fischietto del big match in programma sabato all’Allianz Stadium e valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A Per la sfida clou di sabato tra Juventus e Inter ... Scrive juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Arbitro Inter Sassuolo Designato