Arbitro Inter Sassuolo | designato Marinelli come fischietto per la sfida di Serie A per una sfida decisiva per il proprio cammino

Arbitro Inter Sassuolo: ecco chi sarà posto alla guida della sfida di Serie A contro i neroverdi tra le mura di San Siro. Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la prossima partita di Serie A tra Inter e Sassuolo, in programma alle 20:45. Il match sarà diretto da Marinelli, coadiuvato dagli assistenti Mondini e Rossi L., con Perri come IV. In sala VAR ci saranno Pezzuto come arbitro e Chiffi come AVAR. L’ Inter di Cristian Chivu si prepara ad affrontare il Sassuolo al Giuseppe Meazza con l’obiettivo di risollevare una stagione che finora ha mostrato qualche crepa. Dopo l’ultimo pareggio in Champions League contro l’ Ajax, i nerazzurri sono chiamati a riprendersi in campionato e a superare le difficoltà viste nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com

