La quarta giornata di Serie A, spalmata su quattro giorni dal 19 al 22 settembre, ha i suoi direttori di gara. La designazione più calda e attesa è senza dubbio quella per il derby della Capitale. Daniele Sozza di Seregno sarà l’arbitro di Lazio-Roma, in programma domenica alle 12.30. Per Sozza non è una novità: era lui il fischietto designato anche nell’ultimo confronto in campionato, lo scorso aprile, terminato 1-1 con le reti di Felipe Anderson e Stephan El Shaarawy. Una scelta che l’AIA compie confermando un arbitro di esperienza per una delle partite più incendiarie del calendario. Al suo fianco, gli assistenti Sarro e Pagliardini, mentre il ruolo di VAR è affidato a Paolo Valeri, uno dei più esperti al mondo in cabina, a conferma della massima attenzione richiesta dalla sfida. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Arbitri Serie A: Sozza al derby, Rapuano per Verona-Juve