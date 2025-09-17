Aquino tende la mano a Frezza | Con messaggi positivi pronto ad accoglierlo

Tempo di lettura: 2 minuti Il concerto del rapper Frezza, previsto per il 27 settembre in una struttura privata di Montefredane, non si farà. A comunicarlo è stato il sindaco Ciro Aquino, intervenuto stamani ai microfoni di Radio24 durante la trasmissione di Alessandro Milan. “Montefredane è una piccola comunità che vive di valori autentici – ha spiegato il primo cittadino –. Non potevamo ospitare testi e gesti che, pur presentandosi come espressione artistica, veicolano invece messaggi di violenza verbale e simbolica, con riferimenti a sparatorie e vendette”. La decisione è stata condivisa anche con i proprietari della struttura, che negli ultimi anni hanno investito in iniziative di carattere culturale e medico, promuovendo attività come una biblioteca sull’alimentazione e eventi musicali legati alla tradizione e alla qualità del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

