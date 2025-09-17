Approvata in giunta l’istituzione dell' area pedonale Murri da Piazzale Gondar a Viale Siracusa

Riminitoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale di Rimini ha approvato nella seduta di martedì (16 settembre) la delibera che istituisce formalmente l’area pedonale Murri, nel tratto compreso tra Piazzale Gondar e Viale Siracusa (dal bagno 100 al bagno 89). L’approvazione della delibera, analoga a quelle già approvate in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

