Con il lancio di iOS 26, il nuovo sistema operativo per iPhone e iPad, Apple introduce anche la nuova versione di Apple CarPlay, il sistema di mirroring che permette di utilizzare il proprio iPhone attraverso il sistema di infotainment dell’auto. Le novità, pur non rivoluzionarie, sono sostanziali e mirano a migliorare l’esperienza di automobilisti e passeggeri, riducendo al minimo le distrazioni alla guida. Un CarPlay più intuitivo e personalizzabile. La nuova versione di Apple CarPlay si distingue per un’interfaccia rinnovata, con una schermata principale disponibile in tema chiaro o scuro e icone più visibili. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Apple CarPlay e iOS 26: innovazioni per un’esperienza di guida e digitale più fluida