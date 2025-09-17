Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Dopo il pesante ko nel derby d’Italia, per 4-3, nella terza giornata di Serie A, che ha sancito la seconda sconfitta consecutiva della squadra di Chivu, l’Inter scende in campo stasera per l’esordio in Champions League contro l’Ajax. Indice dei Contenuti. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

Appiano Gentile Inter: matchday contro l'Ajax