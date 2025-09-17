Aperto nuova via di evacuazione nella Striscia Idf | 400mila hanno già lasciato Gaza city
La nuova offensiva israeliana su Gaza segna un’ulteriore escalation del conflitto. Dall’alba, almeno 17 palestinesi sono rimasti uccisi nei raid, compresi membri di una stessa famiglia colpita in una tenda a Khan Yunis. Intanto, oltre 400mila civili hanno già lasciato Gaza City, secondo l’Idf, che oggi ha annunciato l’apertura di una seconda via di evacuazione lungo Salah a-Din Street. La comunità internazionale esprime crescente preoccupazione: dal Canada arriva un duro monito a Israele affinché rispetti il diritto internazionale e accetti un cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Una nuova via per scappare da Gaza City, ma Hrw accusa: «Evacuazione forzata»; Gaza City, Idf: aperta seconda via di fuga; Maltempo in arrivo, alta la guardia: ordine di evacuazione, scuole e parchi chiusi.
Aperto nuova via di evacuazione nella Striscia. Idf: 400mila hanno già lasciato Gaza city - Israele intensifica i raid su Gaza: almeno 17 palestinesi uccisi e 400mila civili in fuga da Gaza City. ilgiornale.it scrive
Gaza City, Idf: aperta seconda via di fuga - Le Idf hanno comunicato stamattina ai cittadini della Striscia di aver aperto una seconda via di evacuazione per chi vuole lasciare Gaza City, mentre le truppe israeliane avanzano nel capoluogo ... Scrive rainews.it