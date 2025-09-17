Aosta bimbo di tre mesi travolto da un trattore | è gravissimo

Un bimbo di soli tre mesi si trova ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata presso l'ospedale Beauregard di Aosta dopo essere stato travolto da un trattore a Saint-Pierre, piccolo comune sito nella parte occidentale della regione in cui vivono la vittima e la sua famiglia. Stando alle poche informazioni circolate finora, i fatti si sono verificati nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 settembre, all'interno di un'azienda agricola. Sono all'incirca le ore 17.00, quando scatta l'allarme: le condizioni del bambino, che sarebbe stato travolto da un trattore durante una manovra, sono apparse fin da subito molto gravi al personale medico intervenuto sul posto con l' elisoccorso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

