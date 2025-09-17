Aosta bambino di tre mesi investito da un trattore è in gravissime condizioni

È accaduto oggi pomeriggio a Saint-Pierre, vicino Aosta: il bambino è stato investito dal mezzo agricolo durante una manovra.

aosta bambino tre mesiAosta, bambino di tre mesi investito da un trattore, è in gravissime condizioni - Sono ore di angoscia in Valle d'Aosta per le condizioni di un neonato di appena tre mesi, vittima di un drammatico incidente ... Secondo fanpage.it

