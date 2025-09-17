Anziana a terra in casa per tre giorni salvata da una telefonata dall’America Finalmente soccorsa la pensionata di Gaeta

ABBONATI A DAYITALIANEWS Devono essere state ore, giorni addirittura, terribili per una donna di 82 anni finalmente soccorsa dopo essere rimasta a terra in casa per tre giorni senza riuscire a chiedere aiuto. L’allarme dal figlio dagli Stati Uniti. A far scattare i soccorsi è stato il figlio della signora, residente negli Stati Uniti, che durante una telefonata ha intuito la gravità della situazione. Subito dopo ha contattato il 112, permettendo l’attivazione immediata della macchina dei soccorsi. Intervento congiunto di Vigili del Fuoco, Polizia e 118. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Gaeta (11A), affiancati dalla Polizia di Stato e dal personale del 118. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

In questa notizia si parla di: anziana - terra

Anziana derubata con il trucco: monete a terra nel parcheggio, poi le portano via la borsa

Anziana donna colta da malore resta a terra in casa: salvata dalla prontezza di un agente della Polizia Locale. Il plauso del sindaco di Valmontone

Anziana gettata a terra durante lo scippo a Secondigliano: la Polizia Municipale vede tutto, rapinatore arrestato

Tolentino, rapina un’anziana e la butta a terra. L’operaio nega e resta in carcere: «Non sono stato io» - facebook.com Vai su Facebook

Tolentino, anziana derubata e spinta a terra: il rapinatore tenta la fuga sui tetti; Anziana trovata morta in casa: “Il corpo era a terra in camera da letto da almeno 5 giorni, con lei la…; Anziani picchiati e derubati nella notte in casa dai rapinatori: i ladri «scarcerati per insufficienza di indizi».

Rapinarono anziani in casa, Polizia Padova arresta tre uomini - Tre cittadini albanesi di 25, 29 e 34 anni, tutti incensurati, sono stati arrestati nell'ambito di un'indagine della Squadra Mobile di Padova su una rapina in un'abitazione avvenuta la notte di ... Scrive ansa.it

Anziana maltrattata da un’intera famiglia - Avrebbero maltrattato e aggredito fisicamente l’anziana madre e nonna, sottoponendola a continui dispetti e privazioni. Segnala msn.com