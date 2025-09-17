Antonio Guterres iniziative globali proposte da Cina compatibili con Statuto ONU
Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ieri ha dichiarato che le iniziative globali proposte dalla Cina sono pienamente compatibili con lo Statuto delle Nazioni Unite.
L’Iniziativa di Governance Globale risponde alle urgenti esigenze del mondo di oggi; Guterres presenta l’iniziativa UN80 per la modernizzazione dell'ONU; Guterres chiede riforme di ampia portata per tagliare i costi e migliorare l’efficienza.
Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha lanciato un appello diretto ai capi di Stato e
Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres accoglie con favore l'Iniziativa per la governance globale (GGI) proposta dalla Cina