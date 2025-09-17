Antonio Guterres iniziative globali proposte da Cina compatibili con Statuto ONU

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ieri ha dichiarato che le iniziative globali proposte dalla Cina sono pienamente compatibili con lo Statuto delle Nazioni Unite. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma652161365216132025-09-17antonio-guterres-iniziative-globali-proposte-da-cina-compatibili-con-statuto-onu Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

