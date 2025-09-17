Antonello Amellina | Ortopedia e Intelligenza Artificiale | L’Alba di una Nuova Era Chirurgica

L’ortopedia, per sua natura una disciplina che si fonda sulla biomeccanica, la geometria e la precisione, rappresenta un terreno fertile per l’applicazione dell’intelligenza artificiale. Dalla pianificazione di un intervento di protesi d’anca all’analisi di una complessa frattura, ogni decisione si basa sull’interpretazione di dati e immagini. È qui che l’IA interviene, non come un sostituto del medico, ma come un alleato straordinariamente potente, in grado di analizzare moli di dati inimmaginabili per la mente umana, identificare pattern invisibili all’occhio nudo e offrire previsioni e suggerimenti con un grado di accuratezza sorprendente. 🔗 Leggi su Citypescara.com