"Il nuovo soprintendente unico delle Marche, Andrea Pessina, è a conoscenza della situazione di Monte Dago per quanto riguarda l’ipotesi delle due antenne per la telefonia. Ho avuto modo di incontrarlo la settimana scorsa e tra i tanti capitoli sul tavolo gli ho parlato anche di quella vicenda". Lo ha detto ieri il sindaco Daniele Silvetti rispondendo a una doppia interrogazione sulle antenne di via Trevi, a Monte Dago, presentate da Diego Urbisaglia ( Ancona Futura ) e Massimo Mandarano ( Italia Viva ). Una vicenda molto complessa, riportata dal Carlino alcune settimane fa, che vede una delle due compagnie aver richiesto una seconda antenna a pochi metri di distanza in una zona di particolare pregio paesaggistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Antenne a Monte Dago, il sindaco assicura:: "La Soprintendenza sa di quella situazione"