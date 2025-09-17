Anomalo anticiclone riporta l’estate sull’Italia

Un anomalo anticiclone riporta l’estate sullItalia: il termometro, oggi in Sicilia, tornerà a toccare i 33 gradi. Uno studio inglese parla di 16mila morti in più per il caldo. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

