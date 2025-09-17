Annettere Gaza e il no a priori allo stato palestinese sono due errori

Quando Netanyahu dichiara che “non ci sarà mai uno stato palestinese”, non sta semplicemente esprimendo una posizione ideologica. Sta tracciando una strada che, paradossalmente, rischia di. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Annettere Gaza e il no a priori allo stato palestinese sono due errori

In questa notizia si parla di: annettere - gaza

I ministri di Netanyahu: "Lo Stato di Palestina non si farà, annettere la Cisgiordania e senza accordo con Hamas anche Gaza" | Chiese: "Troppi abusi dei coloni"

'Senza accordo Hamas, Israele pronto annettere aree Gaza'

I ministri di Netanyahu: "Lo Stato di Palestina non si farà, annettere la Cisgiordania e senza accordo con Hamas anche Gaza" | Merz: "Domani lanceremo aiuti ai palestinesi"

Stanotte a Gaza sono entrati i mezzi corazzati di Netanyahu. È l’ultimo atto criminale per dare seguito al genocidio programmato dal Governo di Israele per colonizzare la Palestina, annettere la Cisgiordania e annientare la popolazione civile. L’occupazione ill - facebook.com Vai su Facebook

“L’attentato a #Gerusalemme è più riconducibile a quello che accade in #Cisgiordania, ovvero le iniziative del governo israeliano che pone l’ accento sulla necessità di annettere la #Cisgiordania, più che alla situazione a #Gaza”, dice @GiuseppeDentice anal - X Vai su X

Annettere Gaza e il no a priori allo stato palestinese sono due errori.

Annettere Gaza e il no a priori allo stato palestinese sono due errori - Tra il massimalismo di Netanyahu e l’irrealismo dei sostenitori del ritorno integrale ai confini pre 1967 esiste uno spazio per soluzioni creative e graduali. Si legge su ilfoglio.it