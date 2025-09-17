Il vasto universo Marvel si arricchisce di un interessante potenziale: la creazione di una serie animata dedicata a personaggi animali, molti dei quali hanno già dimostrato di possedere un grande appeal tra i giovani fan. Questa proposta mira a coinvolgere una nuova generazione, offrendo storie divertenti e avvincenti che potrebbero ampliare ulteriormente il successo del Marvel Cinematic Universe e delle sue pubblicazioni a fumetti. Diversi personaggi con caratteristiche animalistiche sono pronti per essere protagonisti di questa innovativa iniziativa, alcuni dei quali hanno già avuto brevi apparizioni sullo schermo, ma aspettano ancora un ruolo da protagonista. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Animali avengers ideali per una serie animata marvel