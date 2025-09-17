Andy Diaz in finale al piccolo trotto nel salto triplo bene Dallavalle Fuori il campione olimpico spagnolo!

Andy Diaz si è qualificato alla finale del salto triplo ai Mondiali 2025 di atletica, superando il turno preliminare al piccolo trotto. Il Campione del Mondo e d’Europa a livello indoor si è presentato a Tokyo con il chiaro intento di puntare al bottino grosso, tra l’altro forte della miglior prestazione mondiale stagionale (17.80 metri di record italiano, in occasione del trionfo iridato in sala a Nanchino lo scorso 21 marzo) e del fresco successo nelle finali di Diamond League (17.56 metri lo scorso 28 agosto a Zurigo). Il bronzo olimpico di Parigi 2024, che ai Mondiali fu settimo nel 2017 quando difendeva i colori di Cuba (nel 2019 venne eliminato in qualifica), si è reso protagonista di un nullo in apertura ed è dunque stato costretto a uno sforzo supplementare rispetto alle speranze della vigilia: ha concesso venti centimetri abbondanti all’asse di battuta (nemmeno sfiorato con le scarpe) ed è atterrato a 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

