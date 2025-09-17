Nel programma della quinta giornata di gare della rassegna iridata di atletica, competizione in corso di svolgimento a Tokyo, spicca anche l’inizio della gara di salto triplo maschile, con le qualificazioni. Gli azzurri al via sono due: Andrea Dallavalle e Andy Diaz, bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dallavalle parte forte e, al primo salto, centra la misura giusta con 17m e 08 centimetri mancando per due soli centimetri la misura necessaria alla qualificazione diretta in finale. L’azzurro intuisce la bontà della sua misura, gestisce bene le energie e non forza più del dovuto conquistando il pass per la gara decisiva con la quarta posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Andrea Dallavalle: "L'obiettivo era passare con il minimo sforzo. In finale sarà una guerra"