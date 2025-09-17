Ancora violenza alla stazione Ragazzino pestato per una collana
Rapina in centro a Monza di sera. Un ragazzino malmenato per una collanina. Venerdì scorso, intorno alle 23, gli agenti di polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono intervenuti in corso Milano, nei pressi della Stazione ferroviaria, per trarre in arresto un cittadino pakistano resosi responsabile di rapina aggravata ai danni di un minorenne. Poco prima, mentre la giovane vittima aspettava il bus in Corso Milano, era stata avvicinata da un soggetto che, dopo avergli parlato, lo aveva colpito con un pugno al volto, poi nuovamente con una manata sullo zigomo destro, lo aveva strattonato con forza rompendogli la maglietta e, dopo averlo colpito con un altro pugno ma questa volta al torace, lo aveva afferrato per il collo strappandogli una collanina in argento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
